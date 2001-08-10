Тихоокеанское
информационное агентство
13 Февраля 2020
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11:19, Сегодня | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

Фаршированную телефонами курицу пытались передать в сахалинскую колонию

Фаршированную телефонами и зарядными устройствами курицу пытались передать 12 февраля заключенным в исправительную колонию-1 на Сахалине. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСИН.

«В ходе слаженных действий сотрудников аппарата управления и ФКУ ИК-1 УФСИН России по Сахалинской области попытка доставки запрещенных к хранению и использованию осужденными предметов, спрятанных ухищренным способом в курице была пресечена. Действия сотрудников позволили не допустить осужденными нарушения установленного порядка отбывания наказания, в том числе преступлений и правонарушений», - говорят в пресс-службе ведомства.

По данному факту проводится проверка.

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