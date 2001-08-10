Работодателей-должников по зарплате выявляют в Южно-Сахалинске

Работодателей-должников по заработной плате выявляют в Южно-Сахалинске. При обнаружении даже однократного нарушения трудового законодательства, связанного с задержкой выплаты зарплаты, работодатель не менее года будет находиться на контроле Совета экономической безопасности города (СЭБ), передает администрация областного центра.

- СЭБ - один из эффективных инструментов, имеющих реальное влияние на ситуацию с сохранением стабильного дохода населения и, в целом, его благосостояния через взаимодействие с работодателями, - подчеркнула замдиректора городского департамента экономического развития Ольга Настич.

В работе Совета кроме сотрудников городской администрации и налогового органа принимают участие представители Рострудинспекции, Службы судебных приставов, прокуратуры и других органов. Материалы о злостных неплательщиках передаются в надзорные ведомства для применения к ним мер административного и иного воздействия.

СЭБ проверяет нарушителя комплексно: не только своевременность перечислений заработной платы, но и соблюдение требований по начислению не ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом и региональным трёхсторонним соглашением. На контроле также регулярность внесения налога на доходы физических лиц и отчислений в пенсионный фонд.

Ольга Настич подчеркнула, что в основном с финансовыми нарушениями сталкиваются работники частных предприятий. За выплату заработной платы в муниципальном секторе — это учреждения социального обслуживания, образования, культуры, физкультуры и спорта — отвечает администрация Южно-Сахалинска. Сроки выплаты строго соблюдаются.

Уровень заработной платы в муниципальном секторе соотносится со средней по региону. Южно-Сахалинск присоединился к трехстороннему соглашению между губернатором, работодателями и профсоюзами, в соответствии с которым с первого марта будет повышен минимальный размер заработной платы. С учетом северных надбавок и районного коэффициента для областного центра он составит 26 040 рублей.