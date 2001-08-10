В России хотят увеличить стипендию до прожиточного минимума

В Госдуму внесен законопроект, который приравнивает размер студенческих стипендий к уровню прожиточного минимума. Депутаты рассмотрят его в весеннюю сессию. Об этом рассказывает Российская Газета.

Предлагается изменить само понятие "стипендия" и ее размер. Сейчас в статье 36 Закона "Об образовании в РФ" стипендией называется денежная выплата, которая стимулирует или поддерживает освоение образовательных программ. Депутатам, разработавшим законопроект, такой подход кажется необоснованным и даже ущемляющим права студентов, которые нередко не имеют и минимальных средств к существованию.

В пояснительной записке жестко заявлено: "Действующие размеры стипендиального фонда… являются недопустимо низкими и фактически не обеспечивают ни одну жизненно важную потребность человека". В итоге студенту приходится искать работу, что негативно отражается на учебе. Авторы документа предлагают называть стипендией "денежную выплату", которая назначается студентам для "поддержки их достойного уровня жизни" в период учебы в вузе. Минимальный размер стипендии при этом должен быть не ниже уровня прожиточного минимума по региону. Отзывы и предложения по законопроекту принимаются до 1 апреля.

По данным экспертов Высшей школы экономики, 65 процентов студентов так или иначе совмещают учебу и работу. Для одних это прежде всего "разведка боем" - прицел на будущее трудоустройство. Для других не последнюю роль играет финансовый фактор, а попросту - нехватка денег на жизнь. Наглядный нюанс: студенты-бюджетники работают почти поголовно, тогда как более обеспеченные "платники", хоть и не получают стипендию, с этим не спешат. Работа отнимает время от учебы, а иногда и вовсе затягивает перспективного студента, заставляя бросить вуз или уйти в академический отпуск. В итоге плохо всем. Университеты теряют таланты, студенты не могут получить знания в полном объеме.

А что сегодня в кошельке у неработающего студента? Точные суммы знают в министерстве науки высшего образования - ведомство постоянно мониторит размеры стипендий. Так, обычная академическая сегодня не может быть ниже 1484 рублей. А по результатам декабрьского мониторинга студенты-бюджетники получали в среднем 3 140 рублей. Но что такое полторы тысячи рублей? Или даже три? Прожить месяц только на эти деньги - нереально. Один поход в самый обычный супермаркет за продуктами - это уже практически тысяча рублей.

Что же касается сахалинских стипендий, то они конечно выше. Но и цены здесь больше. Так, в СахГУ академическая чтипендия за отличную учебу - 8000 в месяц, за учебу с четверками - 6400.

Что же касается повышенных стипендий, то их могут получать не все, а только 10% от общего числа тех, кто получает простую академическую.

А теперь прикинем, какой же может стать стипендия, если законопроект пройдет все стадии обсуждения и доработки и будет одобрен? Так как все будет привязано к прожиточному минимуму, а он в каждом регионе - свой, то, например, в Москве студент сможет получить больше 17 тысяч рублей в месяц, в Екатеринбурге - 11 тысяч, в Хабаровском крае - 14 300, в Ивановской области - 10 500, в Сахалинской области - около 16000. При этом в среднем по России прожиточный минимум к началу 2020 года - чуть больше 11 тысяч рублей.