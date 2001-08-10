Сахалинские депутаты хотят возродить оленеводство на острове

В минувшие выходные группа депутатов-членов фракции «Единая Россия» обсудила законопроект с жителями села Вал Ногликского района, где проживают коренные малочисленные народы севера (КМНС) - уйльта (ороки), эвенки, занимающиеся оленеводством.

Областную Думу на встрече с жителями села Вал представляли авторы законопроекта депутаты Александр Болотников, Виталий Гомилевский и Андрей Хапочкин. Вместе с ними на встрече присутствовали представитель КМНС в областной Думе Алексей Лиманзо и вице-мэр по социальным вопросам МО «Городской округ Ногликский» Ирина Микова.

Прежде чем начать работу над законопроектом, депутаты уже приезжали к оленеводам и учли их мнение в законопроекте. На этот раз депутаты снова приехали в Вал, чтобы рассказать сельчанам о выполненном наказе в части принятия законопроекта, а также услышать новые наказы ко второму чтению законопроекта, сообщили ТИА "Острова" в Сахалинской областной Думе.

Напомним, в лучшие годы поголовье домашних оленей на севере Сахалина доходило до 15 тысяч - несколько десятилетий назад в области действовал совхоз "Оленевод". Все изменилось в критический период 90-х годов прошлого столетия. Совхоз, как и многое тогда, развалился, а оленье стадо какое-то время сохранялось за кооперативом, затем перешло к родовой общине. Сегодня в стаде родовой общины "Юктэ", которое находится в селе Вал Ногликского района, насчитывается около 130 домашних оленей.

По словам Александра Болотников на этот раз жители села предлагали более детально прописать в законе меры социальной поддержки для оленеводов и распределение субсидий для отрасли. Также для них оказался чрезвычайно важным вопрос о так называемом «котловом питании», дотации на которое оленеводы получали ранее в рамках долгосрочной целевой программы устойчивого развития КМНС:

- Все эти важные вопросы мы будем рассматривать с министерством сельского хозяйства и с управлением по работе с КМНС в ближайшее время, - сказал Александр Болотников.

По словам спикера областной Думы на встрече с жителями села состоялся очень непростой, сложный, но очень важный и нужный диалог:

- Людей волнует, как будут работать предлагаемые механизмы государственной поддержки оленеводам, помогут ли они возродить народные традиции ведения оленеводства. Все предложения — поправки к законопроекту ко второму чтению берем в работу Сахалинской областной Думы и фракции «Единая Россия». Люди, для которых оленеводство — традиция, потребность души, благодаря этому документу будут заняты любимой работой. И лучше поддержать их в деле, не приносящем прибыли, чем выплачивать социальное пособие по безработице. – подчеркнул Андрей Хапочкин.

В ходе первого этапа работы над законопроектом была проделана огромная работа депутатского корпуса, фракции «Единая Россия» и регионального правительства. 12 марта депутаты планируют рассмотреть законопроект «О возрождении домашнего северного оленеводства» во втором (окончательном) чтении и, как отметил Александр Болотников - есть надежда, что 2020-й станет поворотным в развитии оленеводства на Сахалине.

Напомним, законопроект «О возрождении домашнего северного оленеводства» был специально разработан депутатами областной Думы в целях возрождения одной из старейших на острове отраслей животноводства и сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Сахалина. В законе впервые прописано, какие формы поддержки от государства и региональных властей могут получать люди, занимающиеся зарождением традиционных видов деятельности коренных малочисленных народов Севера.