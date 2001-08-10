Сахалинские семьи смогут получить аванс на лечение детей-инвалидов
Сегодня, 26 февраля, на заседании городской Думы депутаты единогласно поддержали предложение администрации Южно-Сахалинска по дополнению процедуры получения материальной помощи гражданам, сопровождающим ребенка на лечение (реабилитацию, консультацию, обследование). Теперь эта мера социальной поддержки будет осуществляться в режиме авансирования.
Как напоминают в администрации областной столицы, социальная поддержка по действующему законодательству напрямую не в ходит в полномочия органов местного самоуправления. Однако Южно-Сахалинск взял на себя такие финансовые обязательства по материальной помощи отдельным категориям горожан в дополнение к действующим региональным и федеральным льготам.
Как рассказала директор департамента социальной политики администрации областного центра Эльвира Юркова, материальная помощь гражданам, имеющим несовершеннолетних детей, находящимся в трудной жизненной ситуации, предоставляется с 2016 года на основании заявления. Раньше родители могли получить компенсацию затрат на медицинские (реабилитационные) услуги, проезд к месту лечения, проживание, лекарственные препараты и т.д. по факту, то есть только после того, как понесли расходы. Теперь у горожан есть возможность получить предусмотренную сумму авансом, заранее, а затем предоставить отчет.
Нововведение вступит в силу в марте. Получить дополнительную информацию можно в рабочее время по телефонам: 300-714, 300-720, а также на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.
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