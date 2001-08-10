Сахалинский губернатор предложил сделать 3 сентября Днем воинской славы
Сахалинский губернатор предложил сделать 3 сентября новым Днём воинской славы. С такой инициативой Валерий Лимраенко выступил в рамках Дней Сахалинской области, которые проходят сейчас в верхней палате российского парламента. Глава региона предложил отмечать в эту дату окончание Второй мировой войны.
Ранее соответствующий законопроект, разработанный группой депутатов и сенаторов, поддержали на заседании Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.
По словам губернатора Валерия Лимаренко, эта инициатива имеет особое значение для жителей островного региона. Точка в сражениях Второй мировой войны была поставлена во время Курильской десантной операции. Тогда советские войска заняли 56 островов, которые позднее вошли в состав СССР.
– В боях за освобождение Сахалина и Курильских островов погибли более 2 тысяч советских воинов. Мы навсегда должны сохранить память об этих героях, – отметил глава региона.
По мнению председателя Сахалинской областной Думы Андрея Хапочкина, повышение законодательного статуса даты с памятного дня до Дня воинской славы даст дополнительные возможности по созданию и сохранению объектов исторической памяти.
Председатель регионального отделения российского военно-исторического общества, директор музейно-мемориального комплекса «Победа» Юрий Филипенко пояснил, почему День окончания Второй мировой войны необходимо отмечать именно 3 сентября.
– Это можно сравнить с актом о капитуляции Германии. Документ подписали 8 мая, а День Победы отмечается 9 мая. Такой же принцип действует и с событиями, которые происходили на дальневосточных рубежах. 2 сентября подписан акт о капитуляции Японии, а празднование этого важного исторического факта происходит на следующий день, – рассказал Юрий Филипенко.
Как отмечают в пресс-службе правительства Сахалинской области, памятную дату, которую отмечали 2 сентября, предлагают упразднить.
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