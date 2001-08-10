Тихоокеанское
информационное агентство
27 Марта 2020
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14:12, Вчера | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

Штраф до 1 млн рублей могут получить нарушители карантинного режима

Госдума рассмотрит законопроект о лишении свободы за нарушение карантина. Его внесли Вячеслав Володин и Павел Крашенинников. Он предусматривает  уголовное наказание и лишение свободы за нарушение правил карантина.

Если нарушение карантина по неосторожности приведет к массовому заражению, то, согласно документу, штраф составит от 500 тыс. до 1 млн руб. либо лишение свободы на срок до трех лет.
Если же это повлекло за собой смерть одного человека, срок заключения увеличивается до пяти лет, а штраф — до 2 млн. В случае гибели двух и более человек срок лишения свободы может увеличиться до семи лет, пишет РБК.

При этом в случае умышленных действий и преднамеренного нарушения карантина такое деяние будет считаться терроризмом, хулиганством или диверсией (ст. 205, 213, 281 УК).

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