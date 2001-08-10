Тихоокеанское
информационное агентство
27 Марта 2020
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Правительство РФ будет следить за ценами на лекарства

Правительство РФ будет следить за ценами на лекарства

Путин подписал закон о госрегулировании цен на лекарства при угрозе эпидемии, сообщает "Интерфакс".

Документ наделяет правительство правом ограничивать максимальные цены на нежизненно важные лекарства и медицинские изделия, на срок не более чем 90 календарных дней в случае эпидемии, чрезвычайной ситуации или необоснованного завышения цен в течение месяца.
 
Ограничение цены на медикаменты может быть установлено, если в нескольких субъектах РФ рост превысит 30% с учетом надбавок оптовых и розничных сетей.
 
Правительство также наделяется правом проведения мониторинга роста цен, что позволит контролировать стоимость нежизненно важных лекарственных средств и медицинских изделий, включая медицинские маски.
 
Госдума приняла закон 19 марта, Совет Федерации одобрил его 25 числа. Он вступает в силу с момента его опубликования.

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