Тихоокеанское
информационное агентство
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3 сентября получило статус дня воинской славы

3 сентября получило статус дня воинской славы

Депутаты Государственной Думы во втором и третьем чтениях приняли закон о Дне окончания Второй мировой войны. С инициативой отмечать его 3 сентября выступили губернатор Валерий Лимаренко, сенаторы от островного региона, сахалинские законодатели и общественники, сообщили в правительстве области.

С принятием этого закона статус 3 сентября повысился до дня воинской славы – ранее это была памятная дата. У Сахалинской области появились дополнительные возможности для сохранения исторических памятников и создания новых. Кроме того, на праздничные мероприятия ко Дню окончания Второй мировой войны будет выделяться федеральное финансирование.

– Для нас эта дата имеет особое значение. В боях за освобождение Сахалина и Курильских островов погибли свыше 2 тысяч советских воинов, и мы навсегда должны сохранить память об этих героях. Благодаря им, а также многим другим участникам событий лета 1945 года была образована Сахалинская область в ее современных границах, – отметил губернатор региона Валерий Лимаренко. – Очень важно сохранить историческую справедливость в отношении победителей во Второй мировой войне. Это наш долг перед всеми участниками тех событий, перед нашими ветеранами. 

Законопроект подготовили глава комитета Государственной Думы по обороне Владимир Шаманов, а также депутат Госдумы Георгий Карлов и сенаторы Григорий Карасин и Михаил Козлов.

Документ получил положительное заключение научно-исследовательского института военной истории. Его также одобрили в Министерстве иностранных дел и Министерстве обороны Российской Федерации. Письмо за подписью министров Сергея Лаврова и Сергея Шойгу было направлено Президенту, и Владимир Путин поддержал эту инициативу.

Напомним, что одна из поправок в Конституцию также гласит, что Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Родины не допускается.

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