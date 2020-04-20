Соседям по даче запретят строить высокие дома на своих участках
В Государственной думе подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, которые касаются взаимоотношений между соседями. Как сообщил «Российской газете» председатель комитета нижней палаты по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, в основе новых правил будет взаимное уважение, однако будут в нем прописаны и вещи, с которыми соседям придется смириться.
Так, например, собственникам земельных участков придется терпеть воздействие исходящих с соседнего земельного участка газов, паров, запахов, дыма, копоти, тепла, шумов, вибрации, если оно не влияет на использование его собственного участка или не превышает установленных нормативов, рассказывает РБК.
При этом нельзя, например, построить на своем участке небоскреб, в результате чего участок соседа окажется в тени. «Можно терпеть дым и шум с соседнего участка, пока все в пределах нормы. Но нельзя погружать участок соседа в вечную тьму, построив у себя небоскреб», — сказал он.
«Согласно проекту, собственнику запрещено возводить здания или сооружения, в отношении которых очевидно, что их существование повлечет недопустимое воздействие на соседний земельный участок», — отметил Крашенинников. Если правило будет нарушено, то в соответствии с новыми поправками строения придется снести.
Нельзя строить колодец так, чтобы соседний участок оказался без воды и сажать растения, которые ухудшат положение соседей. Канализационные сооружения не должны в свою очередь загрязнять другой участок.
Крашенинников пообещал, что в новой версии кодекса будет регламентирован даже вопрос, кто вправе собирать плоды дерева, упавшие на соседний участок. В теории это будет хозяин участка, на который плоды упали, но в теории на эту тему может быть заключено соглашение.
Крашенинников отметил, что вопрос соседских прав — часть новых поправок в кодекс, завершающих процесс защиты прав собственников, начатый 25 лет назад.
Он добавил, что нынешний вариант поправок в ближайшее время будет вынесен на дистанционное обсуждение, после чего начнется его подготовка ко второму чтению.
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