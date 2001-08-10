Тихоокеанское
информационное агентство
28 Апреля 2020
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11:32, Вчера | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

Россиян могут начать штрафовать за лающих собак и громкую автосигнализацию ночью

Россиян могут начать штрафовать за лающих собак и громкую автосигнализацию ночью

В обновленный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) включат статью об ответственности за нарушение тишины в ночное время. Об этом сообщает ТАСС.

В Минюсте по итогам общественного обсуждения проекта уточнили, что россиян, среди прочего, будут штрафовать за лающую собаку и постоянно срабатывающую автомобильную сигнализацию с 23:00 до 07:00. Это будет прописано в части 6 статьи 14.1 КоАП.

Также правонарушением будет считаться громкая музыка, игра на музыкальных инструментах, произведение ремонтных работ, рассказала lenta.ru.

На данный момент такая норма действует во всех 85 российских субъектах, но в федеральном законодательстве не зафиксирована. Ранее сообщалось, что для нарушителей тишины предлагали установить штраф в размере от одной до трех тысяч рублей.

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