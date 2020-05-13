Чиновников хотят начать штрафовать за оскорбление россиян

Депутаты рассмотрят поправки в КоАП, которые введут наказание рублем хамящих чиновников. Если законопроект примут, представителям власти придется заплатить от 50 до 150 тысяч рублей за оскорбление россиян. Этот закон, по замыслу его авторов, заставит чиновников «ценить каждое слово», пишет "360°". Законопроект внесли руководитель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Они предложили штрафовать чиновников за хамство: при первом нарушении — от 50 до 100 тысяч рублей, а при повторном уже 150 тысяч. Худший исход, если чиновник попал в такую ситуацию, — отстранение от должности. Документ также предусматривает увеличение штрафов за оскорбления в целом. Для россиян они повысятся с пяти до 10 тысяч рублей, для должностных лиц — с 50 до 100 тысяч, а для юридических — с 500 до 700 тысяч рублей. Законопроект уточняет понятие «оскорбление». Пока под ним подразумевается «унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме». Турчак и Хинштейн предложили дополнить формулировку словами «или иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность».

Руководитель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в беседе с «360» объяснил детали законопроекта и назвал причины, по которым он нужен стране. Суть документа в том, чтобы пресечь косвенные оскорбления граждан со стороны чиновников. Хинштейн вспомнил историю главы департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких, которая на встрече с детьми-волонтерами сказала, что «государство не просило вас рожать». В этой ситуации Глацких напрямую не попала под законопроект об оскорблениях, поскольку не использовала нецензурную лексику. Инициатива Хинштейна и Турчака направлена именно на то, чтобы исключать любые фразы, так или иначе оскорбляющие людей.

"Это правонарушение оформляется только тогда, когда есть использование нецензурной, обсценной лексики. Русский язык гораздо богаче, и оскорбление не обязательно должно сопровождаться матерными изысками. Мы считаем, что оскорбление может носить характер не матерный, что собственно наши чиновники демонстрируют".

Александр Хинштейн.

Хинштейн также пояснил наказание за оскорбления. Если чиновник впервые попал под действие статьи, его оштрафуют на сумму от 50 до 100 тысяч рублей либо лишат возможности работать на год. При повторном нарушении предусмотрен штраф в размере от 100 до 150 тысяч рублей и запрет на работу в структурах власти на два года.