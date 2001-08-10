Тихоокеанское
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13:12, Вчера | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

Голосовать жители Сахалинской области теперь смогут дистанционно

Президент России официально разрешил проводить голосование в дистанционном режиме. Поправки в федеральный закон глава государства подписал в минувшую субботу, документ опубликован в интернете

Нововведения вводят понятие "дистанционное электронное голосование": голосование без использования бумажного бюллетеня. Выражать свою гражданскую позицию россияне теперь смогут с помощью специального программного обеспечения.  

Известно, что в тестовом режиме новый формат опробуют в Москве. А уже 13 сентября им смогут воспользоваться все россияне, которые в этот день не смогут прийти на участки по месту жительства.

Однако сперва нужно будет подать заявление на "Госуслугах" или в МФЦ. Кроме того, в некоторых случаях, эта процедура пройдет через территориальные и участковые комиссии. Определит такую необходимость центризбирком. Там же утвердят и перечень цифровых участков на основании предложений от местных избиркомов. 

Напомним, в единый день голосования в этом году страна будет выбирать депутатов госдумы, а также региональных законодательных собраний, в некоторых случаях и руководителей регионов.

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