Голосовать жители Сахалинской области теперь смогут дистанционно

Нововведения вводят понятие "дистанционное электронное голосование": голосование без использования бумажного бюллетеня. Выражать свою гражданскую позицию россияне теперь смогут с помощью специального программного обеспечения.

Известно, что в тестовом режиме новый формат опробуют в Москве. А уже 13 сентября им смогут воспользоваться все россияне, которые в этот день не смогут прийти на участки по месту жительства.

Однако сперва нужно будет подать заявление на "Госуслугах" или в МФЦ. Кроме того, в некоторых случаях, эта процедура пройдет через территориальные и участковые комиссии. Определит такую необходимость центризбирком. Там же утвердят и перечень цифровых участков на основании предложений от местных избиркомов.

Напомним, в единый день голосования в этом году страна будет выбирать депутатов госдумы, а также региональных законодательных собраний, в некоторых случаях и руководителей регионов.