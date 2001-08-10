Ректорам вузов разрешили занимать должность до 70 лет
Руководители государственных и муниципальных вузов, а также их заместители теперь могут занимать свои должности до 70 лет. Закон об увеличении возраста ректоров подписал президент Владимир Путин. Об этом пишут "360°".
Согласно документу, главы образовательных учреждений высшего образования и их заместители могут работать до 70 лет. При этом срок действия трудового договора не имеет значения. Раньше ректоры и замы могли занимать свою должность только до 65-летнего возраста. Решение о продлении срока работы еще на пять лет принимал учредитель вуза.
Кроме увеличения возраста, в законе отмечается, что один и тот же человек не может руководить одним вузом более трех пятилетних сроков. В список исключений попали только Московский и Санкт-Петербургский государственные университеты, так как их работу регулирует отдельный закон. По этому документу ректор может занимать должность и после 70 лет.
Новый закон начнет действовать с 1 июля. В начале февраля документ одобрило правительство, а позже его приняли в Госдуме и Совете Федерации. С помощью закона хотят осуществлять долгосрочные программы в вузах с учетом дефицита кадров и сохранить научные традиции.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил
Это читают
17:12 21 Мая В «Единой России» подготовили более 300 предложений в общенациональный план по восстановлению экономики
16:12 21 Мая Холодную воду временно отключат в Дальнем
- 16:02 22 Мая Сахалинских мусульман призывают отпраздновать Уразу-байрам дома
15:32 21 Мая У молодой сахалинки украли из незапертой квартиры ноутбук и золотое украшение
16:32 30 Апреля Пассажиры авиарейсов на Сахалин будут сдавать тесты на COVID-19 перед вылетом
12:04 14 Мая С 14 мая в 10 районах Сахалинской области одиннадцатиклассники и дошкольники будут учиться очно
12:32 30 Апреля В Сахалинской области планируют за год расселить 126 тысяч квадратных метров аварийного жилья
10:42 14 Мая 46 случаев инфицирования зарегистрировано в Сахалинской области
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 10:28 27 Апреля Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых
- 15:32 7 Апреля Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале
- 10:32 7 Апреля Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%
- 10:52 24 Марта Больше 330 кредитов выдано сахалинским семьям под «Дальневосточную ипотеку»
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?