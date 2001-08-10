Ректорам вузов разрешили занимать должность до 70 лет

Руководители государственных и муниципальных вузов, а также их заместители теперь могут занимать свои должности до 70 лет. Закон об увеличении возраста ректоров подписал президент Владимир Путин. Об этом пишут "360°".

Согласно документу, главы образовательных учреждений высшего образования и их заместители могут работать до 70 лет. При этом срок действия трудового договора не имеет значения. Раньше ректоры и замы могли занимать свою должность только до 65-летнего возраста. Решение о продлении срока работы еще на пять лет принимал учредитель вуза.

Кроме увеличения возраста, в законе отмечается, что один и тот же человек не может руководить одним вузом более трех пятилетних сроков. В список исключений попали только Московский и Санкт-Петербургский государственные университеты, так как их работу регулирует отдельный закон. По этому документу ректор может занимать должность и после 70 лет.

Новый закон начнет действовать с 1 июля. В начале февраля документ одобрило правительство, а позже его приняли в Госдуме и Совете Федерации. С помощью закона хотят осуществлять долгосрочные программы в вузах с учетом дефицита кадров и сохранить научные традиции.