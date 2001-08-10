«Единая Россия»: Региональные законы о «наливайках» уже приняты в 6 субъектах РФ. В 17 регионах в настоящее время рассматривается увеличение минимальной площади зоны обслуживания таких заведений до 50 квадратных метров. «Единая Россия» будет добиваться принятия аналогичных актов во всех субъектах РФ, несмотря на сопротивление со стороны участников рынка алкогольной продукции. Об этом ER.RU рассказал заместитель секретаря Генсовета партии, депутат Госдумы Александр Хинштейн, который подвел промежуточные итоги законодательного регулирования работы «наливаек» на региональном уровне.

Напомним, федеральный закон подразумевает запрет продажи алкоголя в барах и кафе, расположенных в многоквартирных домах, если площадь их залов обслуживания меньше 20 квадратных метров. При этом регионам дают право регулировать деятельность таких заведений: увеличивать их минимальную площадь или целиком запрещать их работу.



Как рассказал Хинштейн, региональные акты уже приняты в шести субъектах РФ. Первым из них стала Самарская область. «Принятые региональные законы устанавливают дополнительные требования и увеличивают минимальную площадь зоны обслуживания «наливаек». Где-то это 25 квадратных метров, как, например, в Белгородской области, в остальных регионах – преимущественно 50 «квадратов», - сообщил депутат.



В частности, норма об увеличении площади таких заведений в ближайшее время планируется к принятию в 17 субъектах РФ. В ряде регионов законы уже прошли первое чтение (например, в Оренбургской, Московской областях), а где-то – только готовятся к рассмотрению. «И здесь большинство коллег также планируют установить «отсечку» в 50 квадратных метров», - уточнил парламентарий.

Кроме того, по его словам, есть регионы, где вводится дифференциация между городскими и сельскими территориями, как, например, в Камчатском крае, ЕАО и Курганской области. «В последнем обязательную площадь обслуживания предложено увеличить до 75 «квадратов в городах» и до 30 – в сельских территориях», - отметил Хинштейн.

«Очевидно, этот закон крайне важен для людей. Неслучайно, что за столь короткий срок со дня вступления федерального закона в силу такая большая работа в регионах уже проделана. Все это полностью соотносится с целями, которые мы ставили перед принятием закона, поскольку понимали, что каждый регион должен исходить из специфики территории», - отметил Хинштейн.

При этом нередко законодательные инициативы на местах сталкиваются с сопротивлением со стороны алкогольного «лобби», которое не заинтересовано в регулировании этого рынка, констатировал депутат. «Для них это серьезный источник дохода, и все вопросы, связанные с моралью, интересами общества, безопасностью людей отходят на второй план. Тем не менее, «Единая Россия» в лице депутатов фракций в региональных парламентах по всей стране будет добиваться принятия таких региональных актов», - подчеркнул он.

«Фракция «Единая Россия» в областной Думе инициирует принятие регионального закона об ограничении розничной продажи алкоголя в жилых домах, о так называемых «наливайках». Такое решение принял Президиум Регионального политсовета Партии. Его необходимость вызвана большим количеством жалоб от жителей многоквартирных домов на нарушение общественного порядка в связи с действием таких торговых точек, - сообщил секретарь регионального отделения Партии, председатель Сахалинской областной Думы Андрей Хапочкин. - Законопроект будет подготовлен совместно с областным министерством сельского хозяйства и торговли и вынесен на рассмотрение на ближайшей сессии Думы».

В свою очередь координатор проекта «Единой России» «Народный контроль» Анна Кувычко сообщила, что по мере выхода из режима самоизоляции и снятия ограничительных мер в субъектах РФ активисты проекта проверят исполнение федерального закона, региональных актов и наличие у предпринимателей сопроводительных документов, удостоверяющих легальность производства и оборота алкогольной продукции.

«Даже сейчас в период серьезных ограничений активистам партпроекта поступает информация, что «наливайки» в регионах продолжают работать. При этом ни о каком соблюдении социальной дистанции между теми, кто присутствует в очередях в «наливайках» или масочного режима, говорить не приходится», - сообщила парламентарий, добавив, что результаты проверок будут переданы в Роспотребнадзор и Росалкогольрегулирование для принятия соответствующих мер.