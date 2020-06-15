Обувь, лекарства и сигареты теперь все будут промаркированы

Обязательную цифровую маркировку лекарств, обуви и полное прослеживание сигарет введут на Сахалине с 1 июля. Товары из этих категорий не смогут быть в продаже без маркировки (за исключением лекарств, выпущенных раньше — они будут обращаться до конца срока годности, сообщает Центр развития перспективных технологий.

Каждому товару присвоят индивидуальный код, своеобразный цифровой паспорт. Его наносят на упаковку ещё на заводе, он позволяет проследить весь путь товара: от производства до прилавка магазина или аптеки. Любой покупатель сможет отсканировать код с помощью бесплатного мобильного приложения «Честный знак» и получить всю информацию о товаре, включая страну-производителя, срок годности, состав, и даже данные о его возврате предыдущим покупателем, если такое имело место.

Обмануть новый код не получится, он уникален для каждого отдельного товара и защищен специальной криптографической меткой. Если срок годности нанесли на производстве, перебить его не удастся. Если лекарство уже числится за больницей, перепродать его из-под полы втридорога не смогут.

Главная цель национальной системы маркировки и прослеживания — убрать поддельную продукцию с прилавков магазинов и аптек.