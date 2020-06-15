Обувь, лекарства и сигареты теперь все будут промаркированы
Обязательную цифровую маркировку лекарств, обуви и полное прослеживание сигарет введут на Сахалине с 1 июля. Товары из этих категорий не смогут быть в продаже без маркировки (за исключением лекарств, выпущенных раньше — они будут обращаться до конца срока годности, сообщает Центр развития перспективных технологий.
Каждому товару присвоят индивидуальный код, своеобразный цифровой паспорт. Его наносят на упаковку ещё на заводе, он позволяет проследить весь путь товара: от производства до прилавка магазина или аптеки. Любой покупатель сможет отсканировать код с помощью бесплатного мобильного приложения «Честный знак» и получить всю информацию о товаре, включая страну-производителя, срок годности, состав, и даже данные о его возврате предыдущим покупателем, если такое имело место.
Обмануть новый код не получится, он уникален для каждого отдельного товара и защищен специальной криптографической меткой. Если срок годности нанесли на производстве, перебить его не удастся. Если лекарство уже числится за больницей, перепродать его из-под полы втридорога не смогут.
Главная цель национальной системы маркировки и прослеживания — убрать поддельную продукцию с прилавков магазинов и аптек.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил
Это читают
- 13:42 11 Июня Сахалинская областная больница продолжает работает в плановом режиме
- 16:12 10 Июня Ликвидацию колледжа в Александровске-Сахалинском приостановят
09:34 10 Июня Евгений Ревенко: «Единая Россия» направит наблюдателей на все участки общенародного голосования
14:32 10 Июня Еще 15 новых случаев заболевания коронавирусом подтвердили в Сахалинской области
15:32 26 Мая В Сахалинскую область нельзя приехать без отрицательного теста на коронавирус
14:32 29 Мая Двух человек, прибывших на Сахалин без справок об отрицательном тесте на коронавирус, выдворили за пределы области
12:04 26 Мая Свыше 3 тысяч защитных костюмов поступили в Сахалинскую область
16:32 18 Мая Две улицы Южно-Сахалинска капитально отремонтируют к осени
Выбор редакции
- 15:04 28 Мая Сакура распустилась в городском парке Южно-Сахалинска
- 11:32 26 Мая Сахалинская область перешла к третьему этапу снятия ограничений
- 16:32 18 Мая Две улицы Южно-Сахалинска капитально отремонтируют к осени
- 13:04 15 Мая В Южно-Курильске введен режим ЧС
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
- 10:28 27 Апреля Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых
- 15:32 7 Апреля Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале
- 10:32 7 Апреля Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?