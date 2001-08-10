Для российских водителей с 1 июля начнут действовать новые правила

В России с 1 июля вступают в силу новые правила для автовладельцев: начнет действовать ограничения на ввоз праворульных авто, изменится порядок проведения медосвидетельствования и постановки на учет тюнинговых машин. Об этом пишут Известия.

Ограничения на импорт праворульных машин затронут только авто категории М2 и М3, то есть автобусы, грузовики и строительную спецтехнику, отмечает 25 июня Аutonews.

В случае с тюнингом будет запрещено выдавать справки об изменениях дистанционно. Речь идет о переменах, касающихся перевода двигателя на газовое топливо, установки багажников или фаркопов. В таких случаях нужно будет вести авто в лабораторию.

Также с 1 июля изменится процедура медосвидетельствования при получении или продлении срока водительских прав. Водителям, в которых наркологи обнаружат признаки злоупотребления алкоголем или запрещенными препаратами будет необходимо сдать дополнительные анализы.