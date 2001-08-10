Для российских водителей с 1 июля начнут действовать новые правила
В России с 1 июля вступают в силу новые правила для автовладельцев: начнет действовать ограничения на ввоз праворульных авто, изменится порядок проведения медосвидетельствования и постановки на учет тюнинговых машин. Об этом пишут Известия.
Ограничения на импорт праворульных машин затронут только авто категории М2 и М3, то есть автобусы, грузовики и строительную спецтехнику, отмечает 25 июня Аutonews.
В случае с тюнингом будет запрещено выдавать справки об изменениях дистанционно. Речь идет о переменах, касающихся перевода двигателя на газовое топливо, установки багажников или фаркопов. В таких случаях нужно будет вести авто в лабораторию.
Также с 1 июля изменится процедура медосвидетельствования при получении или продлении срока водительских прав. Водителям, в которых наркологи обнаружат признаки злоупотребления алкоголем или запрещенными препаратами будет необходимо сдать дополнительные анализы.
С 1 января в России изменились правила регистрации новых автомобилей. Водителям разрешили ставить машину на учет через дилерский центр. Также появилась возможность получать государственные регистрационные знаки не в отделениях ГИБДД, а в автосалонах.
При этом возможность ездить без номеров в течение 10 дней осталась только у водителей, которые не зарегистрировали авто в дилерском центре.
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