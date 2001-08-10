В Сахалинской области сняты ограничения на численность посетителей массовых мероприятий. На территории региона вступил в силу ряд изменений к требованиям, введенным в условиях пандемии.

Согласно указу губернатора, на Сахалине и Курилах допускается проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий в закрытых помещениях вне зависимости от количества участников и площади размещения. При этом организаторы должны обеспечить социальное дистанцирование и наличие средств защиты органов дыхания (маски и респираторы). Напомним, ранее массовые мероприятия в закрытых помещениях были ограничены пребыванием не более 50 человек.

Следующее нововведение касается обязательной обсервации для прибывающих в регион. Указом введена формулировка «на срок, установленный в предписании должностного лица органа, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор». Таким, образом документально подтверждается возможность находиться в изоляции в среднем 5 дней, при прохождении всех обязательных тестов. При этом медицинское наблюдение за каждым пассажиром воздушного и морского транспорта устанавливается на две недели.

Гражданам старше 65 лет, а также страдающим хроническими заболеваниями, предписано соблюдать режим самоизоляции до 10 июля. Это позволит им обратиться за оформлением больничного листа.