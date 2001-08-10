Сахалинских пенсионеров защитили от приставов и коллекторов. Госдума приняла законопроект, подготовленный партией «Единая Россия», о защите имущества и накоплений пожилых людей от взыскания по долговым обязательствам различного характера.

Согласно принятой норме, пожилые люди смогут получить рассрочку по выплате кредитов, страховых взносов и займов на два года. Соответственно, на эти два года коллекторы и судебные приставы не смогут принудительно взыскать задолженность. Важно, что сумма долга не должна превышать миллион рублей.

«К третьему чтению мы скорректировали и расширили перечень долгов — по сути, теперь рассрочку можно получить на все обязательные платежи за исключением требований по возмещению вреда здоровью, потере кормильца, зарплаты и морального вреда», — сказал заместитель секретаря Генсовета «Единой России», депутат Госдумы и один из авторов законопроекта Александр Хинштейн. – «По сути, мы ввели исполнительные каникулы вслед за кредитными и налоговыми для наиболее пострадавших в условиях пандемии категорий граждан. Норма позволит снять остроту для абсолютного большинства пенсионеров-должников. Совокупный объем их задолженности составляет порядка 330 миллиардов рублей», — отметил Хинштейн.

Как считает секретарь Сахалинского регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Хапочкин, принятый законопроект не следует рассматривать как единичную меру поддержки сахалинских пенсионеров на период пандемии коронавируса.

«Это часть большой программы, которую последовательно продвигает «Единая Россия» для защиты интересов пожилых людей. Мы отчетливо понимаем, что среди пенсионеров много тех, кто имеет небольшие займы, но по разным причинам не смог исполнить взятые по кредитному договору обязательства. Что происходит дальше? Банк передает документы в отдел работы с просроченной задолженностью либо сторонней организации, с которой сотрудничает. И пожилым людям начинают предъявлять претензии имущественного характера. В случае же, если пожилой человек имеет дело не с банком, который заботится о своей репутации, а с некой фирмой, которая вчера повесила вывеску и занялась микрокредитованием, то положение заемщика может максимально усложниться. Считаем, что это недопустимо», - сказал Андрей Хапочкин.

При этом закон запрещает взыскивать имущество должников до 31 декабря 2020 года — как приставам, так и коллекторам. Получить рассрочку можно без обращения в суд. Для этого нужно написать заявление судебному приставу-исполнителю, который в течение трех дней запустит процедуру.