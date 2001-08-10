Домашних животных запретят изымать за долги

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала запрет на изъятие домашних животных за долги. Изменения предлагается внести в Гражданский процессуальный кодекс, передает РБК.

При этом сам документ вернули в Госдуму на доработку. В нем необходимо прописать, какие именно животные будут относиться к домашним, чтобы их нельзя было изъять. В законопроекте говорилось, что запрет будет касаться питомцев, которых не используют в предпринимательстве.

Проект закона подготовил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. По его словам, сейчас уже запрещено изымать за долги сельскохозяйственных животных. Запрет распространяется и на корма.

Бурматов также напомнил, что в законе об ответственном обращении с животными, зверушки определены как живые существа, а не "вещь". Органы власти, изымающие их, часто не имеют необходимых условий для содержания, что может привести к смерти изъятого животного. Причастным к этому может грозить до пяти лет лишения свободы.