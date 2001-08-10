Тихоокеанское
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13:32, Сегодня | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

Кальяны теперь нельзя будет курить в общественных местах

Кальяны теперь нельзя будет курить в общественных местах
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон, который приравнивает  электронные сигареты, кальяны, вейпы и системы нагревания табака к табачным изделиям.
 
Теперь на эту продукцию распространяются те же ограничения, что и на традиционные сигареты. Её нельзя использовать в общественных местах, кафе и ресторанах, офисах, на вокзалах и в аэропортах. 
 
 
Издание  «Коммерсант» отмечает, что  курить кальяны закон запрещает независимо от того, есть никотин в используемой в кальяне смеси, или нет. На летние веранды заведений такой запрет не распространяется.
 
 
Законопроект, приравнивающий  все виды электронных сигарет к обычным в 2018 году  разработал Минпромторг и несколько сенаторов Совета Федерации.

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