Официально оформить гаражи можно будет уже в 2021 году
Премьер-министр России Михаил Мишустин потерял свой гараж из-за отсутствия закона о "гаражной амнистии". Об этом он сообщил, выступая перед депутатами Государственной думы. Трансляция выступления шла на сайте Госдумы, пишет "РБК".
"Я сам пострадал из-за отсутствия закона о "гаражной амнистии". У меня был гараж. Его, к сожалению, мы не смогли удержать", — сказал Мишустин, добавив, что гараж уже не вернуть, так как там "что-то построили".
Премьер отметил, что к настоящему времени законопроект подготовлен, и пообещал его лично поддержать.
По словам Мишустина, данный законопроект является "восстановлением справедливости". Он добавил, что, "если у человека был гараж, нужно сделать все возможное, чтобы он его оформил".
Минэкономразвития России внесло в правительство законопроект о так называемой гаражной амнистии в середине февраля. Данный законопроект призван упростить процедуру оформления прав собственности на гаражи и участки под ними. Сам проект был разработан еще в начале 2019 года.
Законопроект предлагает установить перечень документов, которые будут подтверждать наличие гаража у гражданина. К ним предлагают отнести полученное решение о распределении гаража, чеки, которые подтвердят выплату пая в гаражном кооперативе, документы, подтверждающие оплату платежей при эксплуатации гаража, ранее полученные документы технической инвентаризации и др. Региональные власти могут устанавливать дополнительные документы, позволяющие приобрести право на землю под гаражом.
Вступить в силу нововведения могут уже в 2021 году, планируется, что "гаражная амнистия" продлится до 2025 года.
По мнению вице-премьера Виктории Абрамченко, "гаражная амнистия" поможет более 4,5 млн автовладельцам.
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