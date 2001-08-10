Официально оформить гаражи можно будет уже в 2021 году

Премьер-министр России Михаил Мишустин потерял свой гараж из-за отсутствия закона о "гаражной амнистии". Об этом он сообщил, выступая перед депутатами Государственной думы. Трансляция выступления шла на сайте Госдумы, пишет "РБК".

"Я сам пострадал из-за отсутствия закона о "гаражной амнистии". У меня был гараж. Его, к сожалению, мы не смогли удержать", — сказал Мишустин, добавив, что гараж уже не вернуть, так как там "что-то построили".

Премьер отметил, что к настоящему времени законопроект подготовлен, и пообещал его лично поддержать.

По словам Мишустина, данный законопроект является "восстановлением справедливости". Он добавил, что, "если у человека был гараж, нужно сделать все возможное, чтобы он его оформил".

Минэкономразвития России внесло в правительство законопроект о так называемой гаражной амнистии в середине февраля. Данный законопроект призван упростить процедуру оформления прав собственности на гаражи и участки под ними. Сам проект был разработан еще в начале 2019 года.