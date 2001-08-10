Суд по второму делу экс-губернатора Сахалина Хорошавину перенесен на 24 августа
Предварительные слушания по второму уголовному делу в отношении бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, уже приговоренного в 2018 году к 13 годам колонии, вновь перенесли и назначили на 24 августа, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в Южно-Сахалинском городском суде.
"Заседание перенесено на 24 августа на 10:30 (02:30 мск) по просьбе гособвинения (прокуратуры)", - сказал собеседник агентства.
Сначала слушания перенесли с 4 июня на 2 июля из-за обсервации по коронавирусу экс-губернатора, потом слушания перенесли на 10 августа, так как адвокат Хорошавина запросил время на ознакомление с материалами дела.
Как сообщала ранее пресс-служба прокуратуры Сахалинской области, по второму уголовному делу экс-губернатор обвиняется в 17 эпизодах получения взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и двух эпизодах приготовления к получению взяток (ч. 1 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ).
"По версии следствия, с мая по ноябрь 2014 года участники группы, возглавляемой Хорошавиным, организовали получение взяток в размере от 2 млн до 10 млн рублей от граждан, имеющих намерение участвовать в выборах депутатов городской думы Южно-Сахалинска пятого созыва в качестве кандидатов. Всего злоумышленниками получено свыше 100 млн рублей", - говорилось в сообщении.
В этот раз перед судом вместе с экс-губернатором предстанет "один из участников преступной группы - бывший вице-мэр Южно-Сахалинска Алексей Лескин", которого обвиняют в 13 эпизодах получения взяток и в 1 эпизоде приготовления к получению взятки.
"Еще два участника преступной группы объявлены в международный розыск", - отмечала пресс-служба. Ранее сообщалось, что речь идет о бывшем мэре Южно-Сахалинска Андрее Лобкине, который сейчас проживает в США, и главе аппарата экс-губернатора Анатолии Макарове, который, по данным местных СМИ, скрывается в Грузии.
В марте 2020 года Южно-Сахалинский городской суд приговорил к условному сроку еще одного соучастника преступной группы - бывшего руководителя секретариата губернатора Сахалинской области Владимира Горбачева.
Южно-Сахалинский городской суд 9 февраля 2018 года признал Хорошавина виновным в получении взяток и легализации преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ) в составе преступной группы. Он был приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Экс-губернатор также оштрафован на 500 млн рублей и лишен государственных наград. Обжалование приговора в Сахалинском областном суде его не изменило.
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