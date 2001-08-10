Тихоокеанское
информационное агентство
19 Августа 2020
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15:04, Вчера | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

В России запретили движение АУЕ

Верховный суд России постановил признать международное общественное движение "Арестантское уголовное единство" (АУЕ) экстремистской организацией. Об этом сообщает "Лента.ру".

По словам источника, заседание по иску Генпрокуратуры России проходило в закрытом режиме. С 17 августа любая деятельность, связанная с АУЕ, запрещена на территории страны.

Теперь действия лиц, пропагандирующих идеи движения и склоняющих к криминальной деятельности молодежь, попадают под статью 282.1 ("Организация экстремистского сообщества") УК РФ. Максимальное наказание предусматривает до 12 лет лишения свободы и штрафом до 700 тысяч рублей.

Фактически сторонников АУЕ приравняли к адептам фашизма или исламистам-радикалам. Антисоциальное движение криминальной направленности АУЕ расшифровывается по-разному: "Арестантское уголовное единство" (Арестантский уклад един) или "Арестантское уркаганское единство".

Независимо от варианта расшифровки аббревиатуры АУЕ представляет собой молодежную субкультуру, представители которой насаждают и пропагандируют среди несовершеннолетних воровские и тюремные понятия криминальной среды, вымогают деньги, которые затем передают содержащимся в колониях арестантам.

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