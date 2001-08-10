Россиянам до 21 года хотят запретить продажу крепкого алкоголя

Россиянам моложе 21 года хотят запретить продажу крепких спиртных напитков. Так считает замминистра здравоохранения Олег Салагай, передает ТАСС.

"Такого рода регулирование [повышение возраста продажи крепкого алкоголя до 21 года] необходимо, потому что существует очень тесная ассоциация между количеством потребленного алкоголя и риском смерти. Кроме того, мы знаем: чем раньше человек начинает потреблять алкоголь, тем больше вероятность злоупотребления алкоголем в будущем. Поэтому защита молодежи является наиболее важной задачей", - сказал он.

Повышение возраста продажи алкоголя поддерживает и церковь.

Минздрав РФ разработал законопроект о запрете продажи алкоголя крепостью выше 16,5% людям моложе 21 года. Согласно действующему законодательству, 16,5% - пороговое значение крепости вина. В ведомстве отмечают, что потребление крепких напитков значительно больше повышает риск смерти, чем слабоалкогольных. Минфин РФ не поддержал законопроект, в Минэкономразвития вовсе считает этот запрет необоснованным.