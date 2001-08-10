Тихоокеанское
информационное агентство
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Россиянам до 21 года хотят запретить продажу крепкого алкоголя

Россиянам до 21 года хотят запретить продажу крепкого алкоголя

Россиянам моложе 21 года хотят запретить продажу крепких спиртных напитков. Так считает замминистра здравоохранения Олег Салагай, передает ТАСС.

"Такого рода регулирование [повышение возраста продажи крепкого алкоголя до 21 года] необходимо, потому что существует очень тесная ассоциация между количеством потребленного алкоголя и риском смерти. Кроме того, мы знаем: чем раньше человек начинает потреблять алкоголь, тем больше вероятность злоупотребления алкоголем в будущем. Поэтому защита молодежи является наиболее важной задачей", - сказал он.

Повышение возраста продажи алкоголя поддерживает и церковь.

Минздрав РФ разработал законопроект о запрете продажи алкоголя крепостью выше 16,5% людям моложе 21 года. Согласно действующему законодательству, 16,5% - пороговое значение крепости вина. В ведомстве отмечают, что потребление крепких напитков значительно больше повышает риск смерти, чем слабоалкогольных. Минфин РФ не поддержал законопроект, в Минэкономразвития вовсе считает этот запрет необоснованным.

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