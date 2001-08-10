Тихоокеанское
информационное агентство
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12:04, Вчера | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

Кондукторам запретят высаживать безбилетных школьников

Кондукторам запретят высаживать безбилетных школьников. Сахалинцы возмущены произошедшим в Южно-Сахалинске случаем, когда кондуктор высадила из автобуса безбилетного ребенка. Ученик младшего школьного звена, оказавшись в незнакомом месте, потерялся. Координатор партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья» Наталья Коршунова уверена, что принимаемый Госдумой закон положит конец подобным происшествиям.
 
- Мне сложно представить, что движет человеком, выгоняющим на улицу ребёнка. Даже если инструкции и предписывают такие действия, здравый смысл любого взрослого человека протестует против таких мер. Тому подтверждением является и широкий общественный резонанс, вызванный этой историей и похожей на неё, когда в Нижнем Новгороде кондуктор выставила ребёнка на мороз. Наши коллеги в Государственной Думе сегодня приняли в первом чтении проект закона, запрещающего высаживать из общественного транспорта детей, даже при отсутствии у них денег и проездных документов, - прокомментировала Наталья Коршунова.

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