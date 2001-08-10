Новые законы вступают в силу в октябре

В России в октябре вступают в силу новые законы. Об этом сообщают Государственная дума РФ и "Российская газета".

1 октября

Переплату по налогу можно будет зачесть для любого другого налога

Законом отменяется ограничение, по которому переплату по налогу разрешается зачесть только в счет налога того же вида: федерального, регионального или местного.

Будет разрешен зачет переплаты по федеральному налогу в счет уплаты региональных и местных налогов и наоборот. Это касается также пеней и штрафов.

Повышенное страховое возмещение вкладов

«Сегодня можно вернуть не более 1,4 млн рублей. Но в жизни есть ситуации, когда сумма вклада существенно превышает размер страхового возмещения. Например, при получении наследства, продаже квартиры или возмещении ущерба, причиненного жизни, здоровью или личному имуществу. Если у банка отзывается лицензия, люди рискуют потерять свои средства. Поэтому для таких случаев предлагается установить максимальное страховое возмещение до 10 млн рублей. Граждане будут защищены, их деньги не пропадут, а банки смогут привлечь дополнительные средства для развития экономики», – сказал Председатель ГД Вячеслав Володин.

Страхованию вкладов также подлежат вклады НКО – исполнителей общественно полезных услуг, малых предприятий из единого реестра, ТСЖ.

Социальные выплаты на карту «Мир»

С 1 октября только на карты «Мир» будут зачислять:

пенсии и другие соцвыплаты из ПФР;

выплаты, установленные Законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», в том числе пособие по беременности и родам, пособие по уходу за ребенком;

пособие по безработице;

ежемесячную выплату на третьего ребенка или последующих детей до трех лет, если она есть в вашем регионе;

ежемесячные выплаты на детей с 3 до 7 лет;

выплаты за воздействие радиации.

Ранее Вячеслав Володин отмечал, что «средства граждан будут защищены, потому что это национальная платежная система. Таких гарантий (другие) платежные системы не дают – ни Visa, ни MasterCard, когда им начинают вкручивать поручения со стороны Госдепа и других ведомств».

Защита авторских прав в приложениях

Роскомнадзор будет направлять уведомление о нарушении владельцу информационного ресурса, на котором размещено приложение, нарушающее авторские и смежные права. В течение одного рабочего дня владелец ресурса должен проинформировать об этом владельца программного приложения.

Владелец приложения обязан ограничить доступ к объектам авторских и смежных прав в течение одного рабочего дня. Иначе доступ к приложению-нарушителю ограничит владелец информресурса.

Маркировка товаров

Маркировка станет обязательной для духов, туалетной воды и фотоаппаратов, фотовспышек и ламп-вспышек. Купленная до 1 октября, но ввезенная после фотоаппаратура должна быть промаркирована до 31 октября 2020 года.

Работодателя ждут электронные документы

Электронный кадровый документооборот на портале "Работа в России" (trudvsem.ru) с 1 октября доступен бесплатно всем работникам и работодателям.

Новшество повысит оперативность оформления официальных трудовых отношений, упростит перевод сотрудников на удаленную работу, гарантирует безопасное хранение персональных данных, позволит нанимать и полностью оформлять работников, живущих в других регионах, увеличится скорость передачи информации внутри организации. Сотрудники будут избавлены от лишней беготни в отдел кадров за каждой подписью, смогут поставить цифровую "закорючку" с помощью любого гаджета, получат быстрый доступ к своим документам, представление которых необходимо для получения государственных и банковских услуг - необходимые сведения можно запросить онлайн.