Заболевшим зрителям вернут полную стоимость билетов
Россияне смогут вернуть полную стоимость билета за спектакль, концерт, выставку или экскурсию, которые они пропустили из-за собственной болезни или смерти близкого родственника. Сделать это можно в любое время вплоть до дня проведения мероприятия. Правила возврата билетов определены постановлением правительства, которое вступило в силу 3 октября.
Как сообщает "Парламентская газета", для возврата зритель должен подать заявление и оригинал билета туда, где он был куплен. Если билет электронный, то нужно предоставить ещё и распечатанный чек. Также нужно показать копию документа, подтверждающего особые обстоятельства —справку, больничный лист или свидетельство о смерти. Их можно донести в течение двух недель после подачи заявления.
Тем, кто не может попасть на представление по другим причинам, нужно подать заявление минимум за три дня до мероприятия. В этом случае вернут 30 процентов от цены билета.
Сдав билет за пять дней до представления, можно вернуть половину его стоимости, а за десять дней — всю сумму полностью. Невозвратными могут быть билеты, купленные по акции.
Также в постановлении прописан порядок переоформления именных билетов на другого зрителя. Это можно сделать за 10 дней до представления. Если билет был льготный, то его переоформят только на того, у кого тоже есть право на льготу.
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