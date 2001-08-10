Ломбарды и «быстрые займы» возьмут под строгий контроль
Все ломбарды будут внесены в реестр Центробанка, неучтённые компании будут считаться нелегальными и им запрещено использовать в своём названии слово "ломбард". Аналогичные правила установлены для микрофинансовых и микрокредитных организаций. Закон с такими требованиями вступает в силу 12 октября.
Как сообщает "Парламентская газета", в законодательстве также закреплено, что ломбарды могут выдавать краткосрочные займы гражданам только под залог их личного движимого имущества, а сумма займа не может превышать оценочную стоимость заложенной вещи. При этом ломбардам позволено сдавать в аренду собственные помещения и выступать в роли банковского платёжного агента. Привлекать средства они могут только от своих акционеров.
Не вправе теперь открывать ломбард люди, ранее привлечённые к ответственности за махинации при банкротстве. Время работы ломбардов увеличено на три часа — они могут работать с 8.00 до 23.00.
Кроме того, поправки уточняют порядок работы кредитных и потребительских кооперативов. В числе прочего закреплена норма, что такие организации могут быть созданы только в целях организации финансовой взаимопомощи между своими участниками.
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