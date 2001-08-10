Новые законы вступают в силу в России в ноябре
Новые законы вступают в силу в России в ноябре. В Госдуме РФ рассказали, что изменится и с какого числа.
1 ноября
"Регуляторные песочницы"
В мире постоянно появляются новые технологии, которые упрощают жизнь людей. Но часто законодательство отстает от развития технологий, и инновации годами существуют вне правового поля. Чтобы избежать этого, в России появится особый режим для предпринимателей – "регуляторные песочницы".
За счет особых условий "песочниц" компании, занимающиеся разработкой новых продуктов и услуг, могут тестировать их без риска нарушить действующее законодательство, а впоследствии, если тестирование прошло успешно, — выходить с ними на рынок.
Перечень сфер применения "регуляторных песочниц" не ограничен.
Использование карты "Мир"
Владельцы торговых агрегаторов с выручкой более 40 млн рублей за прошлый год, использующие наличные расчеты с потребителем, должны начать принимать карты "Мир".
"Законом устанавливается поэтапное снижение порога выручки: с 1 марта до 30 июня 2021 года — до 30 млн рублей, с 1 июля 2021 года — до 20 млн рублей. Это значительно увеличит количество продавцов и агрегаторов, обязанных принимать карты "Мир", — отмечал председатель ГД Вячеслав Володин.
Маркировка шин
С 1 ноября должны начать маркироваться шины и покрышки. В систему обязательной маркировки товаров «Честный Знак» будут вносить сведения об их вводе в оборот, обороте и выводе из оборота.
Система "Честный Знак" разработана для защиты прав потребителей. Через приложение любой гражданин сможет сообщить об обнаруженной нелегальной продукции, и эта информация будет передана в контрольный орган.
15 ноября
Полномочия Федеральной пробирной палаты
За ней закрепляются полномочия по сбору госпошлин в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов и камней.
Напомним, на базе федерального казенного учреждения "Российская государственная палата при Министерстве финансов РФ" была образована Федеральная пробирная палата с приданием ей статуса федеральной службы и передачей функций учреждения.
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