За пропаганду наркотиков онлайн хотят штрафовать сильнее
В России предлагают ужесточить административную ответственность за размещение в Интернете информации о наркотиках и психотропных веществах. Соответствующий законопроект депутаты планируют рассмотреть на одном из пленарных заседаний Госдумы в осеннюю сессию.
Как сообщает "Парламентская газета", на сегодняшний день владельцы интернет-ресурсов, пропагандирующих наркотики, несут недостаточно строгую административную ответственность. Чтобы исправить ситуацию, кабмин предлагает ввести отдельный квалифицирующий признак в статью 6.13 КоАП, предусмотрев повышенные штрафные санкции.
Правительственный законопроект предполагает, в частности, что граждане должны будут заплатить от пяти тысяч рублей до 30 тысяч рублей. Иностранцам будет грозить штраф в размере от четырёх тысяч рублей до 30 тысяч рублей, а также административный арест до 15 суток или выдворение из России. Организации же будут наказывать штрафами до 1,5 млн рублей или приостановлением деятельности на срок до 90 суток.
Помимо этого законодательная инициатива предполагает увеличение штрафов: от 10 тысяч рублей до 30 тысяч рублей для должностных лиц, от 100 тысяч рублей до 500 тысяч рублей для юрлиц. А при повторном нарушении в течение года: для должностных лиц — от 30 тысяч рублей до 50 тысяч рублей, а для юрлиц — от 500 тысяч рублей до 800 тысяч рублей. Кроме того, предлагается увеличить штрафные санкции по статье 13.34 КоАП для операторов связи.
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