«Единая Россия» до конца года подготовит черновой вариант законопроекта о самозанятых

Потребность в отдельном законе о самозанятых очевидна — сейчас эта категория работников описана только в налоговом законодательстве, а их статус, права и возможности не закреплены никак. Поэтому механизм все чаще используют работодатели в отношении наемных сотрудников, чтобы платить меньше налогов, отметил Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в ходе обсуждения мер по развитию социально-трудового законодательства, которое партия провела во вторник, 24 ноября.

«Выгода очевидна: не надо платить подоходный налог, вносить платежи во внебюджетные социальные фонды, предоставлять социальные гарантии. При этом, сокращая издержки, работодатели обещают сотрудникам более высокую зарплату. И зачастую люди соглашаются, не отдавая себе отчет в том, что сами лишают себя социальных гарантий», — сказал Дмитрий Медведев.

Председатель партии отметил, что такая практика стала особенно популярна в связи с переводами сотрудников на «удаленку». Для защиты прав работников и самозанятых нужен отдельный закон.

«Есть идея разработать отдельный федеральный законопроект о самозанятых — с перечислением прав, возможностей, гарантий, которые существуют для этой категории. В нем нужно четко разграничить в нем самозанятых и наемных работников, в том числе дистанционных, чтобы не было подобных злоупотреблений. Предлагаю проработать эту идею со всеми участниками трудового партнерства», — отметил Дмитрий Медведев.

Первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев подчеркнул, что в этом направлении у партии уже есть наработки.

«Сейчас это бурно развивающаяся сфера применения человеческого потенциала человеческого труда. Мы имеем кое-какие наработки и готовы представить вам и сторонам социального партнерства синопсис такого закона, первичный набросок. Где-то до конца этого года готовы будем представить», — сказал Андрей Исаев.

Параллельно с этим партия планирует внести в Госдуму «срочные» поправки в закон о занятости — он концептуально не менялся с 1991 года, когда был принят. По словам Дмитрия Медведева, в них нужно предусмотреть устранение лишних бюрократических процедур в службах занятости и поддержку особо уязвимых категорий граждан — например, инвалидов и молодых специалистов. Отдельно нужно остановиться на возможности введения страхования от безработицы и перевода части услуг служб занятости в онлайн. А уже к концу полномочий действующего созыва Госдумы «Единая Россия» подготовит фундаментальные изменения в закон.

Кроме того, 25-26 ноября Госдума рассмотрит во втором и третьем чтениях законопроект «Единой России» о «дистанционке». Его приняли в первом чтении еще летом. Документ определяет виды удаленной работы — в том числе, комбинированной, когда человек трудится то в офисе, то у себя дома. Также в законопроекте закреплено сохранение зарплаты при переводе на дистанционную занятость. Кроме того, он не позволяет увольнять сотрудников на «удаленке» по каким-либо особенным основаниям — только по общим. Отдельно регламентируется право работника быть офлайн — в том случае, если работодатель ставит ему задачи после того, как рабочий день закончился, то их выполнение оплачивается как сверхурочная работа.

По словам секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака, работа над изменениями трудового законодательства на этом не закончится. «Мы не исключаем, что от граждан, работодателей, наших коллег из регионов поступят новые предложения. И мы продолжим работу над совершенствованием трудового законодательства. Будем внимательно следить за ситуацией, за правоприменительной практикой и вносить необходимые коррективы», — отметил Андрей Турчак.

Одним из таких изменений может стать введение материальной компенсации за ненормированный рабочий день. Дмитрий Медведев подчеркнул, что действующее трудовое законодательство ее не предполагает. Работник может рассчитывать лишь на дополнительный трехдневный отпуск, чем часто злоупотребляют работодатели.

«Злоупотребление понятием «ненормированный рабочий день» родилось в советский период, и в настоящий момент границы этого понятия стали гораздо шире. Возможны разные пути решения этой проблемы — от увеличения продолжительности дополнительного отпуска за внеурочную работу до введения за нее материальной компенсации», — сказал Дмитрий Медведев.

Он предложил широко обсудить этот вопрос во всех регионах. «Так же, как «Единая Россия» сделала «в отношении поправок [о дистанционной работе], которые сейчас рассматриваются в Госдуме».

В Правительстве поддержали предложения партии. Глава Минтруда Антон Котяков поблагодарил «Единую Россию» за создание полноценной площадки для дискуссии по вопросам трудового законодательства. Инициативы одобрили и эксперты, и регионы. Некоторые из них — например, положение о минимальном гарантированном доходе граждан — могут стать частью предвыборной программы «Единой России», с которой партия пойдет на выборы в Госдуму в 2021 году.