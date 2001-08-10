Тихоокеанское
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В Госдуме сняли с рассмотрения законопроект о дистанционном обучении

9 декабря Государственная Дума на пленарном заседании единогласно («За» проголосовали 394 депутата) сняла с рассмотрения законопроект группы сенаторов об определении порядка дистанционного обучения.

«Нам поступает огромное количество сообщений по данному законопроекту с просьбой его дополнительно обсудить, не рассматривать в спешном порядке, - сказал Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. - Когда речь идет о таких важных вопросах, как дистанционное обучение в школах, их надо обсуждать, прежде чем выносить для принятия решений.

Правильно было бы вести диалог с родительским сообществом. Пригласить учительское сообщество и с ними обсудить, насколько они готовы. Пригласить врачей - тех, кто отвечает за ситуацию, связанную с пандемией, для того, чтобы понять, насколько это необходимо именно сейчас принимать такое решение».

Есть много вопросов, которые волнуют граждан в связи с вопросом дистанционного образования, добавил спикер Госдумы, например - с кем оставить детей, будет ли такое образование качественным. «Вообще, есть у нас возможность полноценного дистанционного обучения? У кого-то есть связь, интернет присутствует, у кого-то нет. Мы с вами знаем разные случаи, в том числе, когда на деревья залезают и оттуда пытаются поймать сигнал этого дистанционного обучения», - сказал Вячеслав Володин.

 

«Я думаю, что сегодняшнее голосование как раз говорит о том, что не надо спешить в таких важных вопросах.

Поэтому давайте все-таки исходить из того, что вопросы, затрагивающие интересы граждан должны обсуждаться. Не нужно здесь устраивать гонки», - сказал Председатель Госдумы.

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