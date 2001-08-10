Тихоокеанское
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Вводится ответственность за клевету в интернете

Вводится ответственность за клевету в интернете

Закон, принятый ГД в третьем чтении, предполагает внесение поправок в статью 128.1 УК РФ ("Клевета").

Как сообщают в Госдуме РФ, сейчас одним из квалифицированных составов указанной статьи предусматривается уголовная ответственность за клевету, содержащуюся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации.

УК РФ предлагается дополнить положением, в соответствии с которым устанавливается ответственность за клевету, совершенную публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет, а равно в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных.

Законом предусмотрено, что клевета в интернете, СМИ или в публичном выступлении грозит штрафом до 1 млн рублей либо обязательными работами на срок до 240 часов, принудительными работами на срок до двух лет, арестом на срок до двух месяцев или лишением свободы на срок до двух лет.

Ужесточается ответственность и по другим квалифицирующим признакам. Так, клевета, совершенная с использованием своего служебного положения, будет грозить лишением свободы на срок до трех лет; клевета о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих, — лишением свободы на срок до четырех лет. Клеветнические обвинения в совершении изнасилования, тяжкого или особо тяжкого преступления будут грозить сроком до пяти лет.

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