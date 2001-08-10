Домашних питомцев хотят регистрировать в обязательном порядке
Законопроект об обязательной регистрации и учёте домашних животных внесли в Госдуму. Изменения в закон об ответственном обращении с четвероногими друзьями предложило заксобрание Челябинской области, пишет RG.RU
Инициаторы считают, что это поможет усилить защиту питомцев от безответственного обращения, а также снизить число брошенных и потерявшихся домашних животных, попадающих на улицы.
Для этого предлагают обязать хозяев регистрировать своих пушистых любимцев. По мнению авторов, это будет на руку самим владельцам, ведь поможет быстрее возвращать зверей домой, если они потеряются. А нерадивый хозяин, возможно, передумает бросать животное без надзора и решит куда-то пристроить.
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