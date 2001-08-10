Пограничное управление ФСБ напоминает о запретах во время весенней путины
В преддверии начала весенней путины на юго-западном побережье Сахалина возможно повышениепротивоправной активности при промысле мойвы, а также незаконной добыче в этот период других объектов промысла. Любая деятельность при промысле мойвы, а также других видов водных биоресурсов должна осуществляться согласно законодательства Российской Федерации.
Пограничное управление ФСБ России по Сахалинской области напоминает, что в соответствии с требованиями Правил рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, утвержденных приказом Минсельхоза России от 23.05.2019 г № 267, запрещается:
осуществлять любительское рыболовство иностранным гражданам и лицам без гражданства;
использовать в ходе промысла рыболовами-любителями запрещенные орудия лова, либо разрешенные, но не зарегистрированные в территориальном подразделении Росрыболовства установленном порядке (сачки), а также осуществлять промысел ближе 500 метров от стационарных орудий лова.
В соответствии с подпунктом 28.29 Правил рыболовства, в период открытого промысла анадромных видов рыб, на рыболовных участках не допускается добыча других объектов промысла пользователями ВБР, не являющимися арендаторами этих участков.
Пограничное управление ФСБ России по Сахалинской области напоминает, что несоблюдение Правил рыболовства влечет за собой ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.
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