Тихоокеанское
информационное агентство
7 Апреля 2021
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11:38, Вчера | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

Наказание за пьяную езду хотят ужесточить в России

Наказание за пьяную езду хотят ужесточить в России

Автомобилистам, имеющим судимость за пьяную езду, вновь попавшимся за рулём в нетрезвом виде, добавят срок. Соответствующий законопроект правительство внесло в Госдуму.

Как передаёт RG.RU, в статью 264.1 Уголовного кодекса добавят вторую часть. По ней будут привлекать ранее осужденных любителей вождения авто в состоянии опьянения.

Также по второй части будут судить тех, кто был виновником ДТП в пьяном виде, при котором получили тяжёлые травмы или погибли люди. Таким нарушителям будет грозить штраф от 300 до 500 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до 2-х лет, либо  до 3-х лет ограничения или лишения свободы. И всё это с запрещением заниматься 6 лет определенной деятельностью - по отбытии наказания человек не сможет сесть за руль все эти годы.

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