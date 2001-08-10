Житель Южно-Сахалинска купил паблик в соцсети и стал обманывать через него людей

Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего жителя областного центра, который обвиняется в совершении ряда преступлений, предусмотренных ч. 2 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

В ходе следствия установлено, что фигурант приобрел права администратора на группу в социальной сети, которая занималась розничной продажей мороженого, и разместил в ней рекламные посты (объявления) со ссылками на другую группу, которую он создал сам. Эта страница содержала заведомо ложные сведения о продаже музыкальной продукции известной южнокорейской музыкальной группы, по заниженным ценам для привлечения покупателей. Было заявлено, что брендированный товар с гарантией будет доставляться по всей территории Российской Федерации, а также за её пределы в ограниченные сроки. Обязательным условием доставки была стопроцентная предоплата.

В действительности же, рекламные фотографии, сведения об условиях и способах оплаты, процедуре заказа, доставки и возврата товара, информацию о магазине/продавце обвиняемый скопировал с различных сайтов. При этом фактически в наличии никакого товара у него не имелось. Далее злоумышленник указывал банковские счета своих знакомых, которые были не осведомлены о его преступных намерениях, куда потерпевшие переводили свои средства.

Вскоре молодому «предпринимателю» стали поступать заказы и на момент задержания жертвами его обмана стали шестеро покупателей, которые желали приобрести коллекцию музыкальных альбомов южнокорейской группы. На его уловки попадались в основном несовершеннолетние поклонники музыкального коллектива. Общая сумма ущерба составила более 46 тысяч рублей.