Новый порядок ведения дел о клевете и побоях хотят утвердить в России

Верховный Суд РФ внес в Госдуму законопроект, согласно которому уголовное дело о клевете или побоях нельзя будет прекратить в связи с примирением сторон.

"Предлагается перевести уголовные дела об умышленном причинении легкого вреда здоровью без отягчающих обстоятельств, о нанесении побоев лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, и о клевете без отягчающих обстоятельств в категорию уголовных дел частно-публичного обвинения, которые возбуждаются по заявлению потерпевшего или его законного представителя, но прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым не подлежат", — говорится в пояснительной записке.

Авторы инициативы подчеркивают, что частный порядок уголовного преследования, при котором поддержание обвинения в суде, доказывание вины подсудимого и возможность прекращения уголовного дела за примирением сторон полностью зависят от позиции и активности потерпевшего при минимальном вмешательстве государства в обеспечение защиты и восстановления прав и свобод человека, не в полной мере согласуется с отмеченной позицией Европейского Суда по правам человека.