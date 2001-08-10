В Сахалинской области проведена профилактическая акция «Юный друг полиции»
В Сахалинской области завершилась акция «Юный друг полиции», направленная на формирование позитивного сознания среди подростков доверительных отношений к сотрудникам органов внутренних дел, а также популяризации образовательных учреждений системы МВД среди выпускников школ.
Особенностью данного мероприятия стал конкурс рисунков на одноимённую тему, где творцами выступили школьники. Им было предложено изобразить сотрудника полиции за его работой.
Кроме этого, в рамах акции инспекторами ПДН УМВД области совместно с другими заинтересованными службами в образовательных организациях Сахалинской области были проведены лекции и беседы по правой тематике, собрания родителей, раздача буклетов и многое другое. Всего в образовательных учреждениях по данной тематике прочитано 250 лекций. Не осталась в стороне и традиционная для этого мероприятия демонстрация оружия, специальных средств, находящихся на вооружении полиции.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил
Это читают
08:45 Сегодня Света не будет в десятках домов Южно-Сахалинска
08:50 Сегодня В пострадавшем от пожара доме на Сахалинской, 43 восстановили первый слой кровли
08:52 Сегодня Сахалинец завоевал серебряную медаль чемпионата Европы по тхэквондо
08:58 Сегодня В островной столице стартовал фестиваль «Студенческая весна»
11:35 6 Апреля Некоторые дома в Южно-Сахалинске сегодня останутся без света
11:45 7 Апреля В некоторых домах Южно-Сахалинска сегодня не будет света
15:06 7 Апреля На Северных Курилах ожидается ураганный ветер и сильные осадки
16:47 7 Апреля Житель Южно-Сахалинска купил паблик в соцсети и стал обманывать через него людей
14:04 15 Марта Sohu: Япония не сможет отрезать Курилы от материковой части России
15:32 17 Марта Сахалинцы и курильчане могут сэкономить на путешествиях по региону и России
15:04 26 Марта Южно-Сахалинск присоединится к экологической акции «Час земли»
09:34 30 Марта Часть Южно-Сахалинска и Христофоровки останется без электричества сегодня
Выбор редакции
- 16:47 7 Апреля Житель Южно-Сахалинска купил паблик в соцсети и стал обманывать через него людей
- 15:04 26 Марта Южно-Сахалинск присоединится к экологической акции «Час земли»
- 15:32 17 Марта Сахалинцы и курильчане могут сэкономить на путешествиях по региону и России
- 14:04 15 Марта Sohu: Япония не сможет отрезать Курилы от материковой части России
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 10:42 10 Февраля Юрий Трутнев: наши ресурсы должны перерабатываться на территории нашей страны
10:32 13 Октября Об опасности ротавирусной инфекции рассказала главный внештатный инфекционист Сахалинской области
11:14 18 Сентября Комментарий о книге «Си Цзиньпин о государственном управлении»
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
Опрос
Ждёте ли вы, что до конца 2021 года границы большинства стран заново откроются?