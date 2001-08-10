В Сахалинской области проведена профилактическая акция «Юный друг полиции»

В Сахалинской области завершилась акция «Юный друг полиции», направленная на формирование позитивного сознания среди подростков доверительных отношений к сотрудникам органов внутренних дел, а также популяризации образовательных учреждений системы МВД среди выпускников школ.

Особенностью данного мероприятия стал конкурс рисунков на одноимённую тему, где творцами выступили школьники. Им было предложено изобразить сотрудника полиции за его работой.

Кроме этого, в рамах акции инспекторами ПДН УМВД области совместно с другими заинтересованными службами в образовательных организациях Сахалинской области были проведены лекции и беседы по правой тематике, собрания родителей, раздача буклетов и многое другое. Всего в образовательных учреждениях по данной тематике прочитано 250 лекций. Не осталась в стороне и традиционная для этого мероприятия демонстрация оружия, специальных средств, находящихся на вооружении полиции.