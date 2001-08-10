Житель Корсакова подозревается в краже топлива на сумму около 22 тысяч рублей

В дежурную часть ОМВД России по Корсаковскому городскому округу поступило заявление от 53-летней местной жительницы, которая работает юристом в одной из местных организаций. Она сообщила, что руководством компании ранее была утеряна топливная карта, и с ее помощью неизвестные приобрели топливо на автозаправке на сумму около 22 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в областной полиции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 59-летний местный житель. Выяснилось, что топливная карта была утеряна на автозаправке в городе Корсакове. В один из дней на АЗС приехал задержанный. Мужчина обратил внимание, что на асфальте лежит кредитка и подобрал ее.

Вместо того, чтобы возвратить утерянное имущество законному владельцу, он при помощи данной карты на протяжении приобретал топливо для личных нужд, а после блокировки ее хозяином, выкинул за ненадобностью.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ – кража. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.