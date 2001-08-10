В Южно-Курильске сотрудники полиции установили подозреваемого в краже телефона
3 июня в отдел МВД России по Южно-Курильскому городскому округу поступило заявление от 47-летнего местного жителя. Мужчина сообщил, что у него был похищен сотовый телефон, сообщили ТИА "Острова" в областной полиции.
Сотрудники полиции в ходе работы над делом установили подозреваемого в краже. Им оказался 51-летний гражданин. Выяснилось, что в день кражи потерпевший находился на побережье океана и чистил ракушку, при этом употребляя спиртное. Постепенно у него начала садиться батарейка на сотовом телефоне. В какой-то момент мимо него проходил подозреваемый, который решил подойти к заявителю. Пообщавшись, они стали совместно употреблять алкоголь. В ходе диалога злоумышленник узнал о проблеме с батарейкой и предложил новому знакомому помощь в её зарядке. Для этого он ушёл с разряженным гаджетом, договорившись, что спустя пару часов вернётся с ним.
Подозреваемый отправился на базу, расположенную неподалеку, где на тот период времени проживал. Позже злоумышленник, находясь у себя, употреблял спиртное в компании другого товарища. Когда алкоголь закончился, он решил продать телефон потерпевшего, а на вырученные деньги приобрести спиртное.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил
Это читают
09:15 28 Мая За первый квартал на Сахалине зарегистрирована естественная убыль населения
09:09 30 Мая Недельное пребывание туриста на Сахалине с перелетом, проживанием и экскурсиями оценили в 45 тысяч рублей
10:02 28 Мая На Сахалине готовятся к проведению Конференции коренных малочисленных народов Севера
12:11 28 Мая Летом в Южно-Сахалинске будут по-новому убирать придомовые территории
09:04 4 Мая Неработающим сахалинским пенсионерам рассказали, куда они могут бесплатно слетать на отдых
10:43 5 Мая Анивский район готовится к параду Победы
09:28 7 Мая На Сахалине в суд направлено дело о массовой вырубке леса
09:59 8 Мая В городском парке Южно-Сахалинска начал работу музыкальный фонтан
Выбор редакции
- 15:11 Сегодня Почта России предлагает жителям Сахалинской области 30-процентную скидку на подписку
- 16:20 Вчера Сахалинцев приглашают принять участие в XI мультимедийном конкурсе "Взгляд иностранца"
- 09:13 Вчера Открылась выставка "Путешествие в миф коренных народов Сахалина"
- 10:06 2 Июня Сахалинские хоккеисты вышли в финал "Золотой шайбы"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Где вы проведёте отпуск-2021?