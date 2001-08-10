В Южно-Курильске сотрудники полиции установили подозреваемого в краже телефона

3 июня в отдел МВД России по Южно-Курильскому городскому округу поступило заявление от 47-летнего местного жителя. Мужчина сообщил, что у него был похищен сотовый телефон, сообщили ТИА "Острова" в областной полиции.

Сотрудники полиции в ходе работы над делом установили подозреваемого в краже. Им оказался 51-летний гражданин. Выяснилось, что в день кражи потерпевший находился на побережье океана и чистил ракушку, при этом употребляя спиртное. Постепенно у него начала садиться батарейка на сотовом телефоне. В какой-то момент мимо него проходил подозреваемый, который решил подойти к заявителю. Пообщавшись, они стали совместно употреблять алкоголь. В ходе диалога злоумышленник узнал о проблеме с батарейкой и предложил новому знакомому помощь в её зарядке. Для этого он ушёл с разряженным гаджетом, договорившись, что спустя пару часов вернётся с ним.

Подозреваемый отправился на базу, расположенную неподалеку, где на тот период времени проживал. Позже злоумышленник, находясь у себя, употреблял спиртное в компании другого товарища. Когда алкоголь закончился, он решил продать телефон потерпевшего, а на вырученные деньги приобрести спиртное.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.