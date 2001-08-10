Тихоокеанское
информационное агентство
4 Июня 2021
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16:29, Сегодня | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

Лжеброкеры увели у пожилого жителя Сахалина сотни тысяч рублей

В углегорскую полицию обратился 62-летний житель Шахтерска. Мужчина сообщил, что у него неустановленное лицо с использованием интернет-сайта обманным путем похитило денежные средства на сумму более 400 тысяч рублей. Об этом ТИА "Острова" рассказали в правоохранительных органах.

Установлено, что в конце 2020 года потерпевший с сотового телефона зашел на сайт брокерской компании, где решил сделать ставки. Ему позвонил сотрудник компании и рассказал о правилах. После чего заявитель перевел на номер карты 80 тысяч рублей, а сотрудник компании объяснил, что необходимо увеличить сумму и мужчина перевел ещё 120 тысяч. В январе мужчина осуществил ещё около пяти переводов. Когда потерпевший решил вывести денежные средства со своего счета и неоднократно отправлял заявки, то ему никто не ответил.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия.

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