В сахалинском ресторане подавали «левых» рыбу и краба
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Сахалинской области установлено, что в одном ресторане областного центра хранили и изготавливали блюда без наличия обязательных сведений на маркировке пищевой продукции. Об этом полицейские поведали ТИА «Острова».
Согласно требованиям действующего законодательства, на потребительской упаковке должны значиться наименование и количество пищевой продукции, дата изготовления, срок годности и условия хранения, которые установлены изготовителем или предусмотрены техническими регламентами. Перечисленные сведения отсутствовали на упаковках варено-мороженого краба, мясо краба в фалангах, свежемороженой рыбы окунь и сёмги, а также филе гребешка.
Изучив материалы дела и доказательства, представленные полицейскими, руководством Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Сахалинской области вынесены два постановления по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ – Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов.
Обществу с ограниченной ответственностью назначено административное наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Заведующая производством как должностное лицо также привлечена к административной ответственности. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.
Обращаем внимание, что приобретать водные биологические ресурсы необходимо на законных основаниях у официальных поставщиков, зарегистрированных в установленном законом порядке, имеющих соответствующую документацию.
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