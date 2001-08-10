Житель Смирных не устоял перед наркозаработком и попал в руки полиции
Следственным отделом ОМВД России по городскому округу «Смирныховский» окончено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 228 УК РФ - пособничество в покушении на незаконное приобретение без цели сбыта наркотических средств совершенное в крупном размере.
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области, установлено, что в один из дней обвиняемому поступил звонок с неизвестного номера. В ходе разговора фигурант понял, что звонивший является знакомым его двоюродного брата, который в настоящее время отбывает наказание за ранее совершенное преступление в местах лишения свободы. Мужчина предложил 20-летнему обвиняемому заработать 5 тысяч рублей. Для этого молодому человеку необходимо было забрать посылку, в которой среди продуктов питания находились наркотики. Обвиняемый согласился и сообщил свой адрес, на который должно будет поступить отправление. Далее мужчина сказал, что после того, как молодой человек получит посылку, необходимо будет связаться с ним для получения дальнейших указаний.
Спустя примерно месяц обвиняемому поступило сообщение о том, что в на его имя прибыло отправление. Примерно в то же время молодому человеку поступил звонок от вышеуказанного мужчины, который подтвердил, что посылка уже пришла, и ее необходимо забрать. Около недели обвиняемый не решался забрать коробку, так как понимал, что данное деяние является уголовно наказуемым. Но все-таки решил забрать посылку. На выходе из здания молодого человека задержали сотрудники полиции. В ходе личного досмотра в присутствии понятых правоохранители вскрыли посылку и обнаружили там две банки с вареньем, в которых находились два полиэтиленовых пакета с неизвестным веществом. Согласно заключению эксперта данное вещество оказалось маслом каннабиса (гашишное масло) весом около 100 грамм, что является крупным размером.
В ходе судебного разбирательства по данному уголовному делу в отношении 20-летнего фигуранта вынесен обвинительный приговор.
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