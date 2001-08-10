Сахалинец нарубил деревьев на уголовное дело

Следственным отделением ОМВД России по городскому округу «Смирныховский» завершено расследование уголовного дела по обвинению 38-летнего жителя села Онор в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ – незаконная рубка лесных насаждений в крупном размере. Об этом ТИА "Острова" рассказали в правоохранительных органах.

В ходе следствия установлено, что фигурант в марте вместе с двумя знакомыми отправился на грузовом автомобиле на местность, где находились погибшие и повреждённые лесные насаждения. Они намеревались за материальное вознаграждение от одного гражданина по его же указанию повалить эти нежизнеспособные деревья, чтобы он смог заготовить из них древесину.

Прибыв на участок, мужчины с помощью привезенных с собой двух бензиновых пил стали осуществлять рубку. В процессе обвиняемый решил вырубить помимо сухостойных ещё и сырорастущие лесные насаждения, умолчав о своих действиях. В результате, не имея соответствующего разрешения от компетентных органов на рубку жизнеспособных деревьев, он осуществил задуманное. Под пилой пали два дерева породы лиственница курильская, пара елей аянской, пять пихт Сахалинских, восемь берез белых, четыре дерева породы – ольха.

Затем обвиняемый спиливал сучья с поваленных стволов деревьев и распиливал стволы. После того, как они загрузили кузов самосвала, двинулись в сторону села Онор. По дороге их остановили сотрудники лесоохраны Смирныховского района. Затем на поступивший вызов прибыли сотрудники полиции и предложили им проехать в районный отдел МВД для дальнейшего разбирательства.

В результате обвиняемый в нарушение Лесного Кодекса России причинил государству в лице Агентства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области ущерб на сумму около 100 тысяч рублей, который является крупным ущербом. Уголовное дело будет рассмотрено в суде.