Томаринские полицейские изъяли краснокнижного тайменя
Сотрудниками отдела МВД России по Томаринскому городскому округу в рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия «Путина – 2021» задержаны двое местных жителей 28-ми и 34-х лет, подозреваемых в незаконном вылове водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.
Правоохранители пресекли незаконную деятельность указанных лиц на берегу Татарского пролива недалеко от устья реки Красногорка, где злоумышленники при помощи ставной сети осуществляли незаконный вылов рыбы лососевых пород. При задержании у подозреваемых были обнаружены 4 особи сахалинского тайменя и 1 особь рыбы симы. Данный вид рыбы лососевых пород является исчезающим.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.258.1 УК РФ – незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации.
В отношении подозреваемых, раскаявшихся в содеянном, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Орудие добычи и транспортное средство изъято. Водные биологические ресурсы изъяты и переданы на ответственное хранение.
УМВД России по Сахалинской области напоминает, что за незаконную добычу и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до девяти лет со штрафом в размере до трех миллионов рублей.
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