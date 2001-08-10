Сахалинские коммерсанты лгали, получая деньги из бюджета

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД России по Сахалинской области выявлены факты хищения бюджетных денежных средств, выделенных на возмещение затрат на оплату труда. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД региона.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что главе фермерского хозяйства, осуществлявшего предпринимательскую деятельность на территории Смирныховского района, в целях реализации программы по содействию занятости населения была выделена субсидия из средств областного бюджета на возмещение затрат при организации общественных работ на 15 рабочих мест в размере почти полумиллиона рублей.

В дальнейшем фермер предоставил справку о периоде участия безработных граждан в общественных работах, согласно которой, у него осуществляли трудовую деятельность 12 человек. При этом часть указанных в документе лиц у него не работали и как работодатель, он не понес никаких затрат связанных с оплатой их труда. Преследуя корыстную цель в виде незаконного личного обогащения, осознавая противоправный характер своих действий, предпринимательй предоставил в центр занятости населения копии подложных ведомостей на выплату заработной платы и платежных поручений о перечислении страховых взносов указанным гражданам. В результате данных действий злоумышленником были незаконно получены 269 214 рублей.

Аналогичным образом совершил хищение бюджетных денежных средств и другой индивидуальный предприниматель из Смирныховского района, которому также была выделена вышеуказанная субсидия на 20 рабочих мест на возмещение затрат при организации общественных работ в общем размере 621 220 рублей.

Издав приказы о принятии на временные общественные работы ряда граждан, 8 из которых фактически не осуществляли у него трудовую деятельность, подозреваемый предоставил в контролирующий орган копии ведомостей на выплату им заработной платы и платежных поручений о перечислении страховых взносов. В данном случае сумма похищенных денежных средств составила 292 979 рублей 74 копейки.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159 УК РФ - мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.