Холмчанка потеряла деньги с карты, потому что хранила пин-код вместе с ней

В дежурную часть ОМВД России по Холмскому городскому округу поступило заявление от 19-летней местной жительницы. Девушка потеряла свою банковскую карту. Впоследствии кто-то похитил с нее более 5 тысяч рублей, добавили ТИА "Острова" в УМВД РФ по Сахалинской области.

Сотрудниками уголовного розыска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан 47-летний житель Холмска, подозреваемый в данной краже.

Как и предполагали оперативники, мужчина нашел карту заявительницы. Кредитка находилась в чехле для банковских карт, там же был записан пин-код от неё. Воспользовавшись данным обстоятельством, подозреваемый пошел в магазин, где осуществил за чужой счет несколько мелких покупок. Затем он дошел до ближайшего банкомата и обналичил 5 тысяч рублей.

Карта и часть похищенных средств были изъяты, а гражданин доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Возбуждено уголовное дело признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3, ст. 158 УК РФ - кража с банковского счета. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.