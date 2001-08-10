Сахалинец давал ГАИшнику 100 тысяч за то, чтобы тот «не заметил» левые морепродукты

Следственным отделом по г. Южно-Сахалинск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области в отношении 54-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

По версии следствия, в мае 2021 года подозреваемый двигался на своем автомобиле по ул. Сахалинской и был остановлен сотрудником ДПС ГИБДД УМВД России по Сахалинской области для проверки документов. После чего, мужчина дал взятку в размере 100 000 рублей сотруднику полиции за оставление без внимания факта незаконной перевозки им морепродуктов, а также, внесения изменений в идентификационный номер кузова автомобиля.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных УМВД России по Сахалинской области. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения, сообщили ТИА "Острова" в СУ СК РФ по Сахалинской области.