Тихоокеанское
информационное агентство
10 Июня 2021
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17:31, Сегодня | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

Сахалинец давал ГАИшнику 100 тысяч за то, чтобы тот «не заметил» левые морепродукты

Сахалинец давал ГАИшнику 100 тысяч за то, чтобы тот «не заметил» левые морепродукты

Следственным отделом по г. Южно-Сахалинск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области в отношении 54-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

По версии следствия, в мае 2021 года подозреваемый двигался на своем автомобиле по ул. Сахалинской и был остановлен сотрудником ДПС ГИБДД УМВД России по Сахалинской области для проверки документов. После чего, мужчина дал взятку в размере 100 000 рублей сотруднику полиции за  оставление без внимания факта незаконной перевозки им морепродуктов, а также, внесения изменений в идентификационный номер кузова автомобиля.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных УМВД России по Сахалинской области. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на  сбор и закрепление доказательств, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения, сообщили ТИА "Острова" в СУ СК РФ по Сахалинской области.

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